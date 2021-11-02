The Washington Post та Politico раніше повідомили про зростання чисельності російських військ неподалік України.

Секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що публікації західних медіа про зосередження військ і техніки Росії біля кордонів України, не відповідає дійсності.

Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода щодо останньої публікації видання Politico.

"Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так – те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогодні це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це дезінформація і нам незрозуміло, для чого вони це роблять… Що буде завтра, ми не знаємо, на сьогодні такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, там цього немає", – заявив він.

Секретар Радбезу додав, що станом на сьогодні ситуація на кордонах не змінювалася, а супутникові кадри варто порівнювати "з порівнюваним".

Читайте такожРосія використовує війну на Донбасі як інструмент нескінченного тиску - Маляр"Хай вони покажуть фотографії, які були там місяць тому, два тижні тому – ви побачите одні й ті ж самі фотографії", – цитує видання слова Данілова.

Інформація про концентрацію військ РФ біля кордонів з Україною: що відомо

Днями видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Росія останнім часом відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною - чиновники США і Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки і військовослужбовців.

Згодом у вітчизняному Міноборони спростували цю інформацію. "За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що розвідка не фіксує значного переміщення російських військ, їх наближення чи нетипового збільшення на кордоні України.

Після чого видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

У статті видання зазначається, що кадри були зроблені в районі російського міста Єльня Смоленської області недалеко від кордону з Білоруссю. На фото - скупчення бронетанкових частин, танків та самохідної артилерії разом з військовими.

А недалеко від північного кордону України була переміщена техніка 4-ї танкової дивізії Росії - танки Т-80У та САУ. У цьому районі, навколо Брянська та Курська, помічено елементи 1-ї гвардійської танкової армії.

Автор: Яна Ставська