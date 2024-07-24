На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії, тут відбулося 13 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби, 23 липня, було зафіксовано 152 бойових зіткнення. Лише на Покровському напрямку українськими захисниками було відбито 41 атаку російських окупантів. Про це зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, 41 авіаційний удар (задіяв, зокрема 54 КАБи), здійснив 4443 обстріли, 120 з них – із використанням реактивних систем залпового вогню", – йдеться у повідомленні.

Водночас за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали сімох авіаударів по скупченнях живої сили противника, уразили чотири артилерійські системи, три склади, два засоби протиповітряної оборони та два пункти управління російських окупантів: "На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ", – зазначили у ГШ.

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На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до дев’яти. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля шести різних населених пунктів. "Акцентував свої дії ворог на Синьківці, де, за підтримки авіації, провів чотири атаки", - йдеться у зведенні.

Водночас на Лиманському напрямку ЗСУ відбили 13 штурмів окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське. На Сіверському напрямку Силами оборони було відбито дев’ять атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки.

"На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 14 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Васюківки, Оріхово-Василівки, Новомаркового, Часового Яру, Іванівського, Ступочок, Білої гори та Андріївки", –йдеться у повідомленні.

Крім того, на Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак. Зусилля він зосереджував неподалік населених пунктів Північне та Залізне, де провів майже 80% від усіх боєзіткнень. Також противник штурмував у районах Нью-Йорка та Торецька, активно бомбардував місто Торецьк.

"На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 41 атаку в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша, Уманське та Яснобродівка, де загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій", – зазначається у зведенні.

Водночас на Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ: "На Времівському напрямку окупанти здійснили невдалий штурм наших позицій біля Костянтинівки. Били некерованими авіаракетами по Вугледару і в район Урожайного. На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки", – повідомили у Генштабі.

Крім того, на Придніпровському напрямку успіху не мали три атаки росіян на лівобережжі річки Дніпро.

Останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, раніше в Генштабі поінформували, що загальні бойові втрати російських окупантів за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 570 тис. 120 (+1140 за добу) осіб.

Серед втрат у ворожій техніці, зокрема 8 тис. 302 (+14) одиниці танків, 16 тис. 13 (+13) бойових броньованих машин, 15 тис. 759 (+65) артилерійських систем та 1 тис. 125 реактивних систем залпового вогню.

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