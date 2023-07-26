В ОПУ закликали не ігнорувати тривогу.

Близько 14-ї у середу, 26 квітня, майже у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу.

Як повідомили у Повітряних Силах Збройних Сил України, тривога оголошена у зв’язку з запуском ворогом крилатих ракет.

"Центральні, північні регіони - ракетна небезпека! Західні регіони ракетна небезпека. Повітряна тривога пов’язана з пусками крилатих ракет зі східного напрямку", – йдеться в повідомленні.

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Голова Офісу президента Андрій Єрмак попередив: "Уважно ставтеся до тривоги!".

Telegram-канали водночас повідомляють, що повітряні цілі зафіксовані у кількох областях – Київській, Вінницькій, Житомирській. Частково це підтверджує командування ПС, закликаючи мешканців Вінницької області пройти до укриття.

Оновлено (14:17): З'являються повідомлення про вибухи у Вінницькій та Житомирській областях.

Крім того, у ПС повідомили, що група ворожих бомбардувальників Ту-95мс з 12 літаків вилетіла з аеродрому "Оленья", Мурманської області РФ.

"Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17.00. Слідкуйте за повідомленнями. У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття!", – йдеться в повідомленні.

Telegram-канал "Миколаївській Ваньок" інформує, що частина бортів може прямувати на передислокацію в Енгельс.

"Якщо курс не змінять – в районі пусків будуть орієнтовно о 16:50 - 17:30. Якщо будуть пуски ракет – орієнтовний підліт ракет до нашої території - 18:10 - 19:20", – пише канал.

Останні атаки по Україні - чим б'є РФ

З 24 червня Росія перестала обстрілювати Україну крилатими ракетами авіаційного базування Х-101/555. Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що РФ накопичує боєкомплект або на День Незалежності України, або до опалювального сезону.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк 26 липня повідомила, що Росія почала використовувати для атак по Україні безпілотники-камікадзе "Shahed" власного, а не іранського виробництва.

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