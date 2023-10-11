Рафаеля Гроссі дуже турбує, що велика АЕС опинилася в епіцентрі великої інтенсивної війни.

Президент України Володимир Зеленський особисто пообіцяв директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі, що українські сили не атакуватимуть Запорізьку АЕС під час контрнаступу. Про це Гроссі розповів в інтерв’ю британському виданню The Guardian.

"Президент Зеленський особисто запевнив мене, що вони не будуть її безпосередньо бомбити або обстрілювати", — сказав Гроссі.

За словами директора МАГАТЕ, Зеленський прямо попередив його, що окрім прямих ударів по АЕС "всі інші варіанти лежать на столі".

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Гроссі визнав, що його дуже турбує ситуація із Запорізькою АЕС, яка опинилася в епіцентрі війни між двома сторонами.

"Що завгодно може статися в будь-який час. Мене часто запитують, чи безпечна зараз [електростанція]? Ні. Вона посеред зони бойових дій з контрнаступом", — сказав він.

Ситуація із Запорізькою АЕС – останні новини

Як писав УНІАН, експерти МАГАТЕ, які працюють на Запорізькій атомній електростанції, на початку вересня повідомили про значне зростання воєнної активності поблизу станції. Зокрема вони чули численні вибухи – ознаку наближення бойових дій, які можуть становити потенційну загрозу ядерній безпеці.

Днями очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов визнав, що спецпризначенці тричі намагалося звільнити Енергодар і Запорізьку атомну електростанцію від серпня 2022 року. Проте їм так і не вдалося закріпитися.

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