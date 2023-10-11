Наразі хід подій визначають саме українські військовослужбовці.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наразі російські терористичні війська втратили ініціативу на полі бою, однак все ж продовжують здійснювати спроби наступів. Про це він сказав у промові на початку засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні міністрів оборони в форматі "Рамштайн".

"Зараз у нас дуже особлива ситуація на полі бою, у якій необхідно давити без жодних пауз. Дуже важливо, щоб не було пауз", - підкреслив глава держави.

За його словами, наразі необхідно керуватися принципами ефективної оборони і розуміти, що оборона не має дозволяти росіянам зупинятися, відновлюватися та обирати нові тактики.

Відео дня

"Росія втратила ініціативу наразі і ми продовжуємо тиснути на неї", - сказав Зеленський.

Він додав, що українська відвага та підтримка партнерів зараз визначають, що відбувається на полі бою і що буде там відбуватися. Однак, за словами президента, Росія і досі намагається штурмувати українські позиції, незважаючи на оборону та контрнаступальну операцію ЗСУ, що триває.

"Усе дуже складно. Але саме наші військовослужбовці визначають хід подій", - зауважив він.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Останніми днями військові та аналітики заявляють про загострення ситуації на східному фронті. Наразі там тривають жорстокі та криваві бої. Зокрема, російські окупанти продовжують спроби відновлення свого положення під Бахмутом. Вони також активізувалися й в районі Авдіївки.

За даними Генштабу ЗСУ, 10 жовтня росіяни силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Однак українські воїни відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій.

Вас також можуть зацікавити новини: