Вбивство військовополонених - пряме порушення Женевської конвенції.

Російські військові поширюють пропагандистські відео із закликами до українських військових здаватися та обіцянками на гідне ставлення, однак згодом вбивають їх.

Про це на брифінгу з "Азовсталі" заявив офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко.

За його словами, у такій критичній ситуації як зараз у військових є кілька варіантів. Перший - скласти зброю та чекати смерті, другий - спробувати втекти, забувши про свій обов'язок та взяту на себе присягу.

Самойленко розповів, що саме так вчинив командир морпіхів з 36-ї бригади, який відмовився виконувати наказ та спробував втекти з міста із невеликою групою військових та техніки, щоб прорватися до позицій українських військових.

Він наголосив, що наразі військові у Маріуполі перебувають на відстані понад 100 км від українських позицій, тому прорватися до них неможливо.

Крім того, є третій варіант - скласти зброю та здатися. Самойленко наголосив, що захисників Маріуполя є неприйнятною можливість здатися ворогу.

"А четвертий варіант - це єдиний спосіб, який гарантує ваші життя і ви не будете соромитися - це стояти і боротися. Ми весь цей час знали, що полк "Азов" не має високих шансів на виживання у разі взяття у полон. І здатися з нашого боку - це неприйнятно, тому що ми не можемо подарувати такий великий подарунок ворогу. Тому що кожен полонений - це фонд для обміну, це ресурс політичного і військового тиску з боку РФ", - пояснив Самойленко.

Самойленко нагадав, що один із бійців "Азову" із позивним "Ден" під час бою наприкінці квітня був захоплений у полон.

"Він був без свідомості, група була в місті, а російські солдати потім взяли його в полон. Російська пропаганда потім зняла відео, що українські солдати нібито здаються у полон та складають зброю", - розповів він.

Згодом мати військового отримала фото цього хлопця, який був задушений окупантами.

За словами офіцера, спочатку російські військові поширюють пропагандистські відео із закликами здаватися та обіцянками на гідне ставлення до військовополонених, однак згодом вбивають їх.

Він наголосив, що такі дії - це пряме порушення Женевської конвенції.

"Це є дуже типовим для росіян. Ми вже знали, що для бійців полку "Азов" полон означає смерть, але наразі вже маємо чіткий доказ цього і того, що ворог поводиться нелюдськи і порушує всі закони та звичаї війни", - підкреслив Самойленко.

Військовий додав, що натомість російські солдати, яких українські військові взяли у полон в Маріуполі, живі та стали учасниками обміну.

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