Людмила Денісова зазначив, що тортури та вбивства полонених - грубе порушення Женевської конвенції

Українських військових, які опинилися в полоні російських солдатів у Маріуполі приблизно 19-20 квітня, жорстоко катували. Окупанти надіслали матері одного з українських бійців фото її сина.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

"Одного з чоловіків рашисти після нелюдських тортур жорстоко вбили, а фото - підтвердження своїх дій, сьогодні вранці надіслали матері "азовця". Мати розповіла, що її син потрапив в оточення росіян і фігурував на відео російських пропагандистів", - йдеться в повідомленні.

При цьому омбудсмен нагадала, що тортури та вбивства полонених - грубе порушення Женевської конвенції. За її словами, домовленості з РФ не варті паперу, на якому вони написані.

"Окупанти вдаються до підступних провокацій, не гребують прикриватися цивільними й використовують людей, як живий щит. Вони змушують людей здатися в полон, після чого вбивають", - підсумувала Денисова.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти цинічніші, ніж нацисти - перетворили Маріуполь на російський концтабір посеред руїн.

При цьому зазначив, що російським військовим вдається "бути навіть цинічніше, ніж нацистам 80 років тому", тому що тоді загарбники хоча б не розповідали, що це маріупольці та захисники міста самі себе обстрілювали й вбивали.

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