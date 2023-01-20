Зокрема, у Севастополі до військоматів почали викликати тих, хто мав бронь від мобілізації.

РФ готується до прихованої мобілізації в Криму, повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"На тимчасово окупованих територіях автономної республіки Крим росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у місті Севастополь, виклики до військових комісаріатів розпочали надходити IT-спеціалістам, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Мобілізація в Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію військовослужбовців, які перебувають у запасі. Тоді, за словами міністра оборони Сергія Шойгу, планували мобілізувати близько 300 тис. осіб. За даними росЗМІ, після оголошення мобілізації з РФ виїхали від 600 тис. до 1 млн осіб.

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Напередодні Нового року міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до громадян Росії з попередженням, що їхня влада готується в січні закрити кордони для чоловіків призовного віку й почати нову хвилю мобілізації.

4 січня 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія готує до загострення війни в лютому. Він припустив, що найближчим часом у Росії буде оголошена чергова хвиля мобілізації.

5 січня в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що керівництво Росії вживає заходів із запобігання масовому виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується в січні. Йшлося про можливість повної заборони перетину державного кордону РФ чоловікам призовного віку.

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