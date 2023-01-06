Відповідають за цей процес двоє сербів, пишуть у Центрі спротиву.

Російські загарбники вербують найманців на війну в Україні на Балканах.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, вони стали основним регіоном для цієї мети. За даними Центру, відповідають за вербування серби Деян Берич та Жіка Радоїчич.

Повідомляється, що Берич - колишній найманець, воювавший проти України у 2014 році. Наразі він проживає у Російській Федерації. Жіка Радоїчич зараз воює на стороні Росії у повномасштабному вторгненні в Україну.

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У ЦНС відзначили, що паспорт громадянина іншої держави не звільняє комбатантів від відповідальності.

Росія вербує найманців на війну

Як відомо, російська приватна військова компанія "Вагнера" відкрито вербує на війну проти України ув'язнених з російських колоній.

У листопаді стало відомо про страту найманцями "вагнерівця", який здався у полон Збройним Силам України. Деякі найманці розповідають про різновиди страт у ПВК.

Влітку в українській розвідці повідомляли, що окупанти вербують у російську армію громадян Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану у Московському регіоні.

Восени в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Росія вербує на війну членів елітного корпусу командос Нацармії Афганістану.

За даними The Daily Beast, також російська приватна військова компанія "Вагнер" вербує людей у тюрмах Центральноафриканської Республіки.

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