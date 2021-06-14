Втрат у лавах української армії немає.

В районі проведення Операції об'єднаних сил за минулу добу зафіксовано два ворожих обстріли.

Про це йдеться в ранковому зведенні ООС.

Крім того, одне порушення режиму припинення вогню зафіксували сьогодні. В усіх випадках ворог стріляв у районі Новотошківського, застосовуючи станкові протитанкові, ручні протитанкові та підствольні гранатомети й стрілецьку зброю.

"Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться у повідомленні.

Раніше голова виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі заявив, що першою метою президента РФ Володимира Путіна у разі нового нападу на Україну є місто Маріуполь.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован