В районі проведення Операції об'єднаних сил за минулу добу зафіксовано два ворожих обстріли.
Про це йдеться в ранковому зведенні ООС.
Крім того, одне порушення режиму припинення вогню зафіксували сьогодні. В усіх випадках ворог стріляв у районі Новотошківського, застосовуючи станкові протитанкові, ручні протитанкові та підствольні гранатомети й стрілецьку зброю.
"Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться у повідомленні.
Раніше голова виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі заявив, що першою метою президента РФ Володимира Путіна у разі нового нападу на Україну є місто Маріуполь.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- РФ може вдарити по Україні одночасно з півдня і півночі - військовий експерт
- П'яний бойовик "ЛНР" влаштував стрілянину серед "своїх", після чого застрелився - розвідка
- Пентагон розкрив, яке озброєння поставлять Україні в рамках допомоги
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram