Чехів, які поїдуть воювати в Україну проти російських окупантів, не будуть карати на батьківщині.

Громадянам Чехії, які мають намір поїхати в Україну воювати проти російських окупантів, не загрожує кримінальне переслідування у їхній країні.

Про це у Twitter повідомив чеський прем'єр-міністр Петр Фіала.

"На зустрічі з президентом (Мілош Земан. - ред.) ми домовилися, що людям, які хочуть поїхати до України й воюватимуть на боці України, ми можемо гарантувати відсутність покарання", – зазначив він.

Зазначимо, що за військову службу в збройних силах іншої країни, згідно з чинним законодавством Чехії, громадянам загрожує п’ять років ув’язнення.

Нагадаємо, що чеський президент Мілош Земан довгий час був одним з найстійкіших прихильників президентра РФ Володимира Путіна, але після вторгнення в Україну він назвав Путіна божевільним.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що до України з 16 країн світу їдуть добровольці, щоб допомогти у війні проти російських окупантів.

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