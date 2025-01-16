Дрони атакували пороховий завод в Росії, - ЦПД

Там виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем.

Україна атакувала Тамбовський пороховий завод РФ. Це вже не перша атака на цей об'єкт, повідомив очільник Центру протидії дезінформацією при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко.

Він зауважив, що цей завод є одним з ключових об‘єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України. Там виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем.

Крім того, Тамбовський пороховий завод виробляє колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів.

Відео дня

Підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло.

Тим часом у мережі поширюють відео, на якому видно, як безпілотник летить до об'єкта, а також чутно дуже гучний звук влучення у ціль. При цьому працювала російська ППО.

Інші атаки дронів

Як повідомляв УНІАН, вранці 14 січня у Росії заявили про масовану дронову атаку на регіони, повідомляють про влучання в промпідприємство в Казані та завод в Енгельсі.

Дрони атакували Енгельс Саратовської області, повідомляється, що після нової атаки БПЛА в місті виникла сильна пожежа.

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