Дрони атакували пороховий завод в Росії, - ЦПД

Україна атакувала Тамбовський пороховий завод РФ. Це вже не перша атака на цей об'єкт, повідомив очільник Центру протидії дезінформацією при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко.
Він зауважив, що цей завод є одним з ключових об‘єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України. Там виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем.
Крім того, Тамбовський пороховий завод виробляє колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів.
Підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло.
Тим часом у мережі поширюють відео, на якому видно, як безпілотник летить до об'єкта, а також чутно дуже гучний звук влучення у ціль. При цьому працювала російська ППО.
Інші атаки дронів
Як повідомляв УНІАН, вранці 14 січня у Росії заявили про масовану дронову атаку на регіони, повідомляють про влучання в промпідприємство в Казані та завод в Енгельсі.
Дрони атакували Енгельс Саратовської області, повідомляється, що після нової атаки БПЛА в місті виникла сильна пожежа.