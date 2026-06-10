Мобільні вогневі групи не готові відмовитися від Браунінгів: BI назвав причину

Майже столітні кулемети добре послужили і досі продовжують це робити, незважаючи на появу дронів-перехоплювачів.

Українські мобільні вогневі групи, які тривалий час використовували кулемети Браунінг калібру 50 для знищення російських "Шахедів", тепер навчаються застосовувати високотехнологічні безпілотники-перехоплювачі.

Видання Business Insider (BI) зазначило, що безпілотники-перехоплювачі відіграють дедалі важливішу роль у системі протиповітряної оборони (ППО) України, що робить їх освоєння вкрай важливим для мобільних вогневих груп.

Справа в тому, що РФ модифікувала "Шахеди", щоб вони літали швидше і вище – далеко за межами дальності дії Браунінгів, що поставило під сумнів ефективність таких мобільних груп. А ось безпілотники-перехоплювачі можуть полювати на цілі на висоті до 5000 м і зі швидкістю майже 320 км/год.

Відео дня

Видання зазначило, що деякі мобільні групи проводять тренування з моделями P1-Sun і Bullet українського виробництва. Незважаючи на свої переваги, перехоплювачі не позбавлені й недоліків. Зокрема, їхня ефективність знижується за поганої погоди та електронних перешкод, як показав інцидент під час тренувань. Росія також модернізувала деякі тактичні прийоми використання безпілотників, зробивши їх більш маневреними, щоб уникнути перехоплення.

"Існують різні умови, в яких кулемети Браунінга, як і раніше, дуже ефективні", – пояснив Олексій (ім’я змінено), командир мобільного підрозділу ППО.

Видання міркує, що старі кулемети ефективні проти російських дронів, які літають на висоті до 100 м, щоб уникнути виявлення радаром.

На відеозаписі бою, що відбувся раніше того ж дня, видно, як один із кулеметників підрозділу Олексія веде вогонь по "Шахедам" під час масованого російського обстрілу України:

"Це багаторівнева система оборони, що включає різні види зброї та засоби ведення бою".

Пілот підрозділу Олексія розповіла, що попередній досвід роботи з FPV-дронами допоміг їй підготуватися до роботи з безпілотниками-перехоплювачами.

Вона вважає, що однією з труднощів у навчанні використанню безпілотників-перехоплювачів є освоєння керування літальним апаратом на значно більших висотах, ніж ті, до яких вона звикла.

Дрони-перехоплювачі: що відомо

Наприкінці травня в Україні випробували естонський швидкісний ракетний перехоплювач під назвою P4P. Розробник розповів, що перехоплювач може розвивати швидкість, достатню для ураження реактивних безпілотників, які рухаються зі швидкістю близько 500 км/год. Відомо, що P4P використовує ракетний двигун для швидкого наближення до цілі.

Вас також можуть зацікавити новини: