'Це не Дикий Захід': як Україна захищає своє небо за допомогою ШІ та перехоплювачів, – BBC

Приватні компанії інтегровані у військову систему.

Через понад чотири роки після повномасштабного вторгнення Росії Україна створила вкрай складну та багаторівневу систему протиповітряної оборони – від мобільних вогневих груп до дешевих, серійно випусканих перехоплювачів з ШІ. Як пише BBC, впровадження інновацій та технологій дає Україні перевагу.

"Зараз ми, на жаль, найкращі у світі", – каже підполковник Юрій Мироненко, генеральний інспектор Міністерства оборони України. Він, однак, визнає, що збивати російські балістичні ракети "не так просто".

В основі української системи протиповітряної оборони лежить програмне забезпечення, яке відстежує кожну керовану бомбу, ракету та безпілотник, запущені Росією. Sky Map використовує радари, тисячі датчиків, відеопотоки та штучний інтелект для виявлення загроз і управління своєю протиповітряною обороною. Спочатку Україна покладалася на мережу мобільних телефонів, встановлених на телеграфних стовпах, щоб відстежувати звуки наближення безпілотників. Тепер система використовує більш досконалі датчики.

Відео дня

Але є одна зброя, яка найбільше допомагає збивати російські безпілотники: дешеві безпілотники-перехоплювачі.

Так, дрон-перехоплювач P1-SUN може розвивати швидкість понад 300 км/год і мати дальність польоту понад 30 км. Велкос, український командир безпілотника, називає його "дуже серйозною зброєю".

"Це показує, як швидко ми можемо адаптуватися, як ми можемо утримувати лінію оборони і наскільки ми можемо розвиватися", – каже він.

Приватні компанії також долучаються до системи

"Нам потрібно охопити всю Україну і бачити всі цілі. Відповідно, ми використовуємо всі наявні у нас ресурси", – пояснює Юрій Мироненко, який курує цю ініціативу.

До програми вже приєдналися 25 компаній, Carmine Sky – одна з них. Вони вже побудували мережу вишок, оснащених дистанційно керованими кулеметами, у Харківській області – неподалік від російського кордону.

Руслан, представник компанії, каже, що їхня робота "не складна". Керування дистанційно керованими кулеметами для збивання безпілотників "схоже на комп’ютерну гру – як на Xbox чи PlayStation".

"Ми інтегровані у військову систему. Це не Дикий Захід, тому ми дотримуємося інструкцій та наказів військових", – каже він.

Руслан каже, що є й інші переваги залучення приватного сектора – "можливість масштабуватися набагато швидше, ніж державний сектор

Війна дронів

Раніше міністр оборони Михайло Федоров розповів, що Україна створює дешеві ракети для збивання ворожих безпілотників типу Shahed. Вже знайдено рішення, "близькі до готовності", і розпочато випробування.

Також військовий із 23-ї бригади розповів, скільки платять за збитий російський "Шахед". Усі дрони оплачуються приблизно однаково, тоді як найбільші виплати передбачені за знищення великої повітряної техніки, а саме літаків або винищувачів.

Вас також можуть зацікавити новини: