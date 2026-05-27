Жодних шансів для 'Шахедів': в Україні випробували новий ракетний дрон-перехоплювач

Він може збивати цілі, що рухаються зі швидкістю 500 км/год.

В Україні випробували естонський швидкісний ракетний перехоплювач під назвою P4P. Про це повідомив розробник дрона – компанія Alatyr Group.

У компанії зазначили, що перехоплювач може розвивати швидкість, достатню для ураження реактивних безпілотників, які рухаються зі швидкістю близько 500 км/год. Відомо, що P4P використовує ракетний двигун для швидкого наближення до цілі.

Як повідомив "Мілітарний", дрон-перехоплювач призначений для вертикального зльоту та поєднує ракетні можливості з електричною мультикоптерною схемою. Його корпус має подовжену циліндричну форму, що забезпечує високу аеродинамічну ефективність під час швидкісного горизонтального польоту.

Апарат обладнаний чотирма електричними двигунами, які використовуються для вертикального підйому. Після старту з поверхні активується ракетний прискорювач, що забезпечує подальший набір швидкості.

Україна виграє битву проти "Шахедів"

Західні фахівці вважають, що за чотири роки війни Україна вибудувала одну з найефективніших у світі систем протидії дронам-камікадзе типу "Шахед", а її військові технології дедалі більше привертають увагу партнерів на Близькому Сході.

Раніше радник президента з питань оборонної промисловості Олександр Камишін повідомив, що українські сили вже можуть збивати до 97% дронів типу "Шахед".

Росіяни розуміють їхні недоліки та намагаються виправити їх. Так, вони створили покращену реактивну версію "Герань-4", яка може розвивати максимальну швидкість до 500 км/год.

Водночас, за словами радника міністра оборони Сергія Бескрестнова, Сили оборони вже мають засоби для протидії такому озброєнню противника.

