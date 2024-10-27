Місцева влада заявила про пошкодження на двох промислових об'єктах.

У Воронезькій області ввечері пролунали вибухи. Російські ЗМІ повідомляють про пожежу на території спиртзаводу в місті Новохоперськ.

Губернатор регіону Олександр Гусєв писав у своєму Telegram-каналі про атаку безпілотних літальних апаратів на область. За його словами, за допомогою протиповітряної оборони і засобів радіоелектронної боротьби їм удалося придушити і збити близько 10 дронів.

Гусєв повідомив про пошкодження прибудови до господарського приміщення на промисловому підприємстві, а також загоряння і руйнування на іншому підприємстві. За даними російських ЗМІ, йдеться про спиртзавод у Новохоперську.

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Вибухи на спиртазаводах у Росії

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня під ударом дронів опинилася Тульська область. Тоді в мережі писали, що від атаки могли постраждати ТЕЦ і завод синтетичного каучуку.

Невдовзі місцевий губернатор повідомив, що під час відбиття атак безпілотних літальних апаратів зазнали пошкоджень два російські спиртзаводи. Відомо, що один із них розташований у місті Єфремов.

У Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України пояснили, що росіяни виготовляють на спиртозаводах паливо та вибухові речовини.

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