Жінки вимагають відвести військових РФ подалі від лінії фронту.

Дружини російських військових провели, ймовірно, першу публічну вуличну акцію протесту в Москві після початку повномасштабної війни РФ проти України.

"7 листопада 2023 року дружини російських солдатів, які перебувають у військовій частині, провели, мабуть, першу публічну вуличну акцію протесту в Москві після вторгнення в Україну", — повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у соцмережі X (колишній Twitter).

Як зазначаєтться, протестувальники на Театральній площі розгорнули лозунги з вимогою відвести військових РФ подалі від лінії фронту. Хоча поліція розігнала акцію, ця ситуація привернула увагу.

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За даними британської розвідки, з лютого 2022 року в соцмережах щодня з'являється інформація про російських дружин та матерів, які в Інтернеті протестують проти умов служби їхніх близьких. Однак згідно з російським законодавством у РФ родичам військових об'єднуватися "у впливову лобістську силу, як це робили солдатські матері під час афгано-радянської війни 1980-х років".

"Вочевидь нескінченно тривале бойове розгортання особового складу без ротації все частіше розглядається як нежиттєздатне як самими військами, так і їхніми родичами", — пояснили в Міноборони Британії.

Війна в Україні - реакція у РФ

Днями УНІАН писав, що у Росії влада почала протидіяти руху дружин і матерів чоловіків, мобілізованих на війну проти України. За останні тижні влада кількох російських регіонів заборонила проведення мітингів дружинам мобілізованих – жінки вимагають повернути чоловіків з війни.

Водночас станом на сьогодні втрати Росії у війні склали близько 319 тисяч 210 осіб.

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