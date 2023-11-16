Влада намагається придушити рух в зародку, поки він не перетворився на потужну силу.

У Росії влада почала протидіяти руху дружин і матерів чоловіків, мобілізованих на війну проти України. Про це пише російське опозиційне видання "Важливі історії".

Зазначається, що за останні тижні влада кількох російських регіонів заборонила проведення мітингів дружинам мобілізованих – жінки вимагають повернути чоловіків з війни. Однак цим справа не обмежилася. Відомо, що як мінімум у Кемеровській області та Красноярському краї поліцейські приходили додому до жінок, які перебувають у чатах, де обговорюються такі акції.

Силовики погрожують дружинам окупантів відповідальністю за участь в "несанкціонованих" мітингах, в деяких випадках жінок змушували показати листування в соцмережах. Причому такі візити були навіть в тих населених пунктах, де проведення мітингу не анонсувалося, а тільки обговорювалася його можливість.

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"Не знаю, як нас знайшли. Номери приховані. (...) Вирішили, мабуть, на корені припинити, раптом ми підемо на несанкціонований мітинг, раз в санкціонованому відмовили", — розповіла одна з жінок.

Відомо, що заявки на проведення мітингу на 19 листопада подали активістки в декількох російських регіонів. Однак в жодному з них влада ці заходи не дозволила.

Причини для відмови дивні, якщо не сказати безглузді. Наприклад, в Новосибірську мерія пояснила відмову тим, що цілі мітингу (повернути чоловіків з війни додому) "порушують принцип законності". У Красноярську влада послалася на карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Ситуація з мобілізацією в Росії

Як писав УНІАН, не наважившись проводити нову хвилю мобілізації напередодні майбутніх "виборів" президента РФ, Кремль вирішив зробити ставку на вербування "добровольців". Регіони РФ змусили щотижня звітувати про кількість завербованого "гарматного м'яса". Місцевій владі рекомендовано вербувати в першу чергу зеків і тих, хто вже відсидів, осіб, які перебувають під слідством, боржників і т. п.

Водночас самих мобілізованих в російській армії використовують як безправне майно. Підтверджено численні факти, коли солдат в буквальному сенсі продавати у так звані ПВК, що знаходяться у власності різних впливових осіб і корпорацій.

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