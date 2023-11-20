Також знищено 4 танки і 4 артилерійські системи.

Сили оборони України за минулу добу знищили 640 російських загарбників, в результаті загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 20 листопада 2023 року склали близько 319 тисяч 210 осіб. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, ЗСУ знищили:

- танків ‒ 5439 (+4) одиниць,

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- бойових броньованих машин ‒ 10168 (+2),

- артилерійських систем – 7748 (+4),

- реактивних систем залпового вогню – 899 (+1),

- засобів протиповітряної оборони ‒ 588,

- літаків – 323,

- гелікоптерів – 324,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5764 (+9),

- крилатих ракет ‒ 1563,

- кораблів/катерів ‒ 22,

- підводних човнів - 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 10127 (+7),

- спеціальної техніки ‒ 1097 (+1).

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що українські війська контратакували в районі Авдіївки у Донецькій області та просунулися поряд з залізницею на південний схід від Степового, що підтверджують геолокаційні кадри від 19 листопада.

Минулої доби українська авіація завдала 2 удари по районах зосередження особового складу окупаційної армії. Крім того, бійці ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 склади боєприпасів ворога.

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