Сили оборони України за минулу добу знищили 640 російських загарбників, в результаті загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 20 листопада 2023 року склали близько 319 тисяч 210 осіб. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Крім того, ЗСУ знищили:
- танків ‒ 5439 (+4) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 10168 (+2),
- артилерійських систем – 7748 (+4),
- реактивних систем залпового вогню – 899 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 588,
- літаків – 323,
- гелікоптерів – 324,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5764 (+9),
- крилатих ракет ‒ 1563,
- кораблів/катерів ‒ 22,
- підводних човнів - 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10127 (+7),
- спеціальної техніки ‒ 1097 (+1).
Ситуація на фронті
Як повідомляв УНІАН, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що українські війська контратакували в районі Авдіївки у Донецькій області та просунулися поряд з залізницею на південний схід від Степового, що підтверджують геолокаційні кадри від 19 листопада.
Минулої доби українська авіація завдала 2 удари по районах зосередження особового складу окупаційної армії. Крім того, бійці ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 склади боєприпасів ворога.