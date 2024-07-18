Задача українських воїнів - не пустити окупантів у бік Липців, Харкова, зазначили у батальйоні ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї бригади.

Продовжується війна в Україні, і на Харківщині ворог постійно проводить перегрупування з метою відновлення сил, бо постійно зазнає великих втрат.

Про це розповів заступник командира батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України з логістики та матеріально-технічного забезпечення Олесь Маляревич в ефірі "Київ24". За словами Маляревича, його бригада наразі працює в районі Глибокого, напрямок Стрілеча – Глибоке – Липці.

"Наша задача – не пустити ворога в бік Липців, в сторону Харкова. А тактичне завдання – працюємо в районі Глибокого для того, щоб створити для противника неприйнятні умови для того, щоб штурмувати", – зауважив військовий.

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Маляревич повідомив, що в районі Глибокого росіяни проводять постійні штурмові дії, дуже серйозні бої відбуваються. "Ворог постійно проводить перегрупування для відновлення свого потенціалу, тому що все що рухається в сторону Сил оборони, знищується активно. Тут була 155 дивізія морської піхоти і 18-та стрілкова дивізія ЗС РФ. Вони постійно себе відновлюють, тому що завдання рухатись в сторону Липців залишається", – констатував Маляревич.

За його словами, українські захисники свого часу декілька разів покращили свої позиції в районі Глибокого, заходили, щоб створити напівоточення і максимально некомфортне перебування у цьому населеному пункті. "Але вони перекидають нові резерви для того, щоб втримати і зазнають втрат", – зазначив заступник комбата.

Він розповів, що останнім часом росіяни тут використовують і танки, і БМП і іншу техніку, бували мотоцикли. "Але техніка на цій війні багато не живе, бо велике насичення повітря дронами. А чим більше дронів, тим менше шансів, що техніка виживе. Тому вони використовують все, що мають і наше завдання – знищити все, що вони мають", – зазначив Маляревич.

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Лише протягом минулого дня на Харківському напрямку було відбито 20 атак противника. Понад 10 з них – біля Глибокого, інші – в районі Вовчанська. За даними Генштабу, загарбники втратили понад 90 військовослужбовців вбитими та пораненими. Окрім того, знищено і пошкоджено мінімум 13 артсистем, чотири автомобілі, бойову броньовану машину та дві одиниці спецтехніки.

За словами президента Володимира Зеленського, наступ Росії на Харків провалився. На Харківському напрямку бійцям ЗСУ вдалося зупинити наступ російської армії, який розпочався у травні.

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