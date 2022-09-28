Противник став менше використовувати крилаті ракети.

Сили українських ППО знищили 16 іранських дронів-камікадзе, які росіяни використовують на війні проти України.

Про це в ефірі FREEDOM розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він ще раз зазначив, що противник став менше використовувати крилаті ракети, заощаджуючи запас КР для ударів по об'єктах критичної інфраструктури України у зимовий період.

Не можна сказати, що росіяни почали масово застосовувати іранські БПЛА на війні, оскільки ворог поки ще вивчає прийоми, які застосовують наші ППО, і в залежності від них змінює їхню тактику застосування.

Ігнат додав, що Україні, наймовірніше, будуть надані кошти саме для боротьби з безпілотниками.

"Можливо, не всі вони (іранські дрони - УНІАН) долітають до своїх цілей, але мета видима. Вона летить зі швидкістю 120 км/год, радіолокаційно вона слабо помітна, але помітна. Дуже сильно гуде, можливо, не завжди точно потрапляє в ціль. Але яка б не була зброя - це зброя, і вона може потрапляти в цивільні об'єкти", - пояснив Ігнат.

Водночас у ЗСУ зазначили, що безпілотники-камікадзе Росія закупила не для ударів по цивільній інфраструктурі, а для виявлення військової інфраструктури та західного озброєння.

"Це високоточні боєприпаси, їх використовують, щоб вражати наші системи ППО. А також ту західну зброю, яку нам надали партнери. Мета - щоб знищувати важливі об'єкти", - додав Ігнат.

ранські дрони на війні проти України

Останніми днями російські загарбники атакують Одесу дронами-камікадзе, а не використовують для цього крилаті ракети.

Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників у серпні. Вже 13 вересня у ЗСУ заявили, що вперше збили ударний БПЛА в районі Куп'янська.

Також іранські дрони були використані для ударів по Миколаївській області, Харківській і Дніпропетровській.

МЗС України за дорученням президента Володимира Зеленського вирішив позбавити посла Ірану акредитації, а також істотно скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Водночас Україна просить Ізраїль поділитися розвідданими про військову підтримку Іраном Росії.

Іранські безпілотники мають обмеження по дальності дії, тому застосовуються по регіонах, де сягає дальність.

"Наразі ми знаємо, що це гучний двигун, який сповіщає про наближення і це вже ознака вжиття заходів, щодо переходу в укриття. Вони керовані і часто під час атак змінюють маршрут, ми це вивчаємо", - сказала начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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