Це вже друге задокументоване використання іранських безпілотників російською армією.

На Дніпропетровщині знайшли залишки збитого іранського БПЛА, що використовували окупанти.

Про це повідомляэться у Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

"Друге задокументоване використання іранських БПЛА російською армією - у Нікополі Дніпропетровської області виявлено залишки БПЛА Shahed-136 (російське маркування Герань-2). БПЛА можна ідентифікувати за іранським двигуном Mado M550, який зазвичай залишається неушкодженим після вибуху", - йдеться у повідомленні.

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Також розміщено фото залишків апарату.

Довідка УНІАН. В середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136. Безпілотник було збито поблизу Куп’янська на Харківщині.

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