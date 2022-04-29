За його словами, потрібно, щоб і російська сторона "поставилась до цього питання без цинізму і реально виконувала те, про що говорить".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що за допомогою Організації Об'єднаних Націй можливо організувати евакуаційну місію із Маріуполя.

Про це він заявив у своєму відеозверненні за підсумками 64-го дня війни.

"Звичайно, на переговорах (сьогодні із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем - УНІАН) багато уваги ми приділили тому, як врятувати наших людей з Маріуполя. Вважаю, що за допомогою ООН можливо організувати евакуаційну місію. Україна готова до цих кроків. Але потрібно також і щоб російська сторона поставилась до цього питання без цинізму і реально виконувала те, про що говорить", - заявив президент.

Він наголосив, що в Москві заявляли про те, що вони нібито припинили вогонь в Маріуполі, але бомбардування позицій захисників міста продовжується.

"Це воєнний злочин, який російські військові здійснюють буквально на очах в усього світу. Російські удари по Маріуполю не припинялися навіть тоді, коли пан генеральний секретар ООН був на перемовинах в Москві", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Гутерріш прокоментував ситуацію в Маріуполі та необхідність евакуації людей.

"Маріуполь - це криза у кризі. Тисячі цивільних потребують життєво важливої допомоги... Їм потрібен рятівний маршрут, щоб залишити це пекло. Під час мого візиту до Москви президент Путін загалом дав згоду на залучення ООН та Міжнародного комітету червоного хреста до евакуації цивільних з "Азовсталі". Сьогодні з паном Зеленським у нас була можливість обговорити це питання. Тривають інтенсивні дискусії щодо перетворення цієї пропозиції на реальність", - сказав він.