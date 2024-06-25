Внаслідок атаки було знищено десятки ворожих дронів.

Атака Сил оборони України по складу дронів в Єйську – це ідеальна тактика ведення війни, заявив в ефірі телемарафону речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

"Це той випадок, коли замість того, щоб відбивати стріли, які вже летять – ви вбиваєте безпосередньо лучника. Це завжди ефективніше, звісно. Направду, це така ідеальна тактика застосування – знищити до того, як ворог застосує. І ті зразки озброєння, які там були втрачені росіянами – а це немаленька кількість, особливо враховуючи якість. "Ланцети" – це доволі серйозна зброя", – пояснив Плетенчук.

Він також додав, що найголовнішим у цьому ударі є те, що Сили оборони вразили не просто склад з дронами, а й навчальний центр, де готували майбутніх операторів.

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"Через це вони матимуть деякі складнощі з особовим складом. Так, звісно, вони компенсують і втрати цих дронів і людей вони теж компенсують, це розхідний матеріал для росіян. Але, тим не менш, цей кейс є дуже показовим", – доав Плетенчук.

Удар по складу з дронами: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 21 червня, дрони СБУ завітали до чотирьох російських об'єктів. Серед них, зокрема, був і полігон запуску "Шахедів" та навчальний центр.

Згодом командування ВМС повідомило про наслідки атаки – було знищено десятки ворожих дронів, як ударних, так і розвідувальних. Також, відомо про загиблих інструкторів та технічних працівників Єлабуги.

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