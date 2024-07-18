Також нардеп назвав дві інші вагомі проблеми, що стосуються поставок західних винищувачів.

Одразу після появи в Україні перших винищувачів F-16, окупанти намагатимуться їх "підстрелити".

Про це в ефірі телемарафону заявив голова фракції Слуга народу, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія. Одним із "вузьких місць" у питанні постачання західних винищувачів політик назвав те, що обіцяна кількість уже вдвічі більша, ніж кількість навчених людей - пілотів та інженерів.

Другою проблемою політик назвав те, що в Україні мало аеродромів, які інфраструктурно можуть прийняти західні винищувачі.

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"Буде полювання на них з боку РФ. Вони будуть заради піару намагатися підбити перші F-16. Ми розуміємо, що це буде полювання велике - вони будуть купувати агентів, які будуть зливати місця розташування", - сказав Арахамія.

Винищувачі F-16 для України

Днями стало відомо, що Греція збирається вивести з експлуатації 32 старі винищувачі F-16 і продати їх США, щоб літаки модернізували і передали в Україну.

А 17 липня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс анонсував, що винищувачі F-16 надійдуть до України найближчим часом. На переконання міністра оборони Нідерландів, усі процеси передання озброєнь мають відбуватися у безпечний і надійний спосіб.

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