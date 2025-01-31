Нідерланди - серед лідерів підтримки України, зазначив міністр.

Україна очікує на передачу чергової партії літаків F-16 у 2025 році. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за результатами зустрічі у Гаазі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом.

"Нідерланди - серед лідерів підтримки України, і їхня допомога суттєво зросла у 2024 році. Уже маємо домовленості на 2025-й. Головний пріоритет - програма F-16. Очікуємо на передачу чергової партії літаків у 2025-му, продовжуємо навчання пілотів, інженерного та технічного складу", - зазначив український міністр.

За його словами, Нідерланди відіграють ключову роль у Коаліції Повітряних сил, підтримуючи розвиток української авіаційної інфраструктури та спроможностей.

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"Другий пріоритет - дрони. Скоординували розподіл раніше анонсованих 400 млн євро, а також підготовку масштабних спільних проєктів щодо далекобійних можливостей. На порядку денному також артилерійські боєприпаси, ППО, ракети-перехоплювачі", - зазначає Умєров.

Він додав, що Нідерланди чітко розуміють потреби України та готові допомагати. Наступним логічним кроком він назвав розвиток спільних оборонних підприємств, які зміцнять спроможності обох армій:

"Синхронізували плани надходження допомоги, її ефективне застосування на полі бою та підтримку операцій. Важливо разом з партнерами діяти швидко та результативно".

F-16 для України та інша допомога партнерів - що повідомлялося

Як писав УНІАН, у серпні 2024 року видання The Times з посиланням на власні джерела інформувало, що Україна отримала перші винищувачі F-16. Йшлося про шість літаків від Нідерландів.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров за результатами 25-го засідання Рамштайн, яке відбулося 9 січня у Німеччині, зазначав, що Велика Британія разом із союзниками передають Україні 30 000 безпілотників на £45 млн ($55 млн).

У проєкті беруть участь Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція. Норвегія: 700 млн норвезьких крон для закупівлі дронів у рамках багатонаціональної ініціативи. Ісландія: профінансує виробництво української зброї в рамках "данської моделі" на суму 2 млн євро.

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