Він зауважив, що ці танки важкі в обслуговуванні.

Військові фахівці скпетично поставились до поставок ЗСУ американських танків Abrams, оскільки їх важко обслуговувати в бойових умовах, а ще вони нібито можуть "раптово вибухати".

Як зазначило видання Le Figaro, ці танки того ж покоління, що й німецькі Leopard, які взяли на озброєння у 1980-х роках, але вони значно складніші в обслуговуванні. За словами екс-командира французького батальйону танків Leclerc Ян Буавен, справжній недолік Abrams полягає у високому рівні техобслуговування та матеріального забезпечення. "Для обслуговування турбін потрібен більш підготовлений персонал, ніж для дизельних двигунів. А погана герметизація боєкомплекту є ще однією проблемою Abrams – танк може вибухнути при попаданні в місце зберігання снарядів", - зазначив він.

Як зазначило видання New York Times, перші Abrams були доставлені Києву "на місяці раніше" наміченого графіку і їхнє прибуття відбувається у вирішальний момент для ЗСУ, яка продовжує контрнаступ.

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Танки Abrams для України

У січні США оголосили про передачу Україні 31 танка Abrams. А нещодавно президент Володимир Зеленський зазначив, що американські танки зараз готують, щоб посилити наші дії проти окупантів.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Іллю Євлаш зауважив, що українські захисники почнуть використовувати американські танки Abrams, коли прийде час і дозволятимуть тактичні умови. "Поки що не будемо розкривати карти де саме І коли саме вони ввійдуть взаємодію з ворогом. Нехай це для них буде таким скажімо сюрпризом проте", - сказав він.

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