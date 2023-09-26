Прес-секретар Кремля заявив, що бойові танки США Abrams – "серйозна зброя".

Вчора стало відомо, що перші танки Abrams вже прибули в Україну зі США. Цю новину в Кремлі сприйняли не без емоцій.

Сьогодні під час спілкування з журналістами прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков поспішив запевнити, що ця та інші поставки зброї Києву "жодним чином не можуть вплинути на суть спеціальної військової операції, на її результат", пише "Комерсант".

"Немає жодної панацеї і жодного виду зброї, що здатний змінити розстановку сил на полі бою", – заявив спікер Кремля.

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Прес-секретар додав, що бойові танки США Abrams – "серйозна зброя", і пообіцяв, що вона буде знищена. "Але пам'ятаєте, як президент говорив про інші танки виробництва іншої країни, що вони горять за милу душу. Ну будуть і ці горіти", – сказав прес-секретар.

Abrams для України - це треба знаті

У січні 2023 року США оголосили, що передають Україні 31 танк Abrams. Ці поставки стали поштовхом до надання Україні німецьких танків Leopard 2 європейськими партнерами.

До цього часу, за інформацією WP, Україна отримала менше половини обіцяних танків Abrams.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американські танки зараз готують, щоб посилити наші дії проти окупантів.

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