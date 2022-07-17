Перша хвиля мобілізації проводилася представниками ЛНРівців, де за гроші "відмазували" певних чоловіків.

Представники ФСБ проводять другу хвилю мобілізації на окупованих територіях Луганщини.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай під час інформаційного телемарафону.

За його словами, мобілізація постійно відбувалася, відбувається та не зупинялась жодного дня. Проте, перша хвиля мобілізації проводилася представниками ЛНРівців, де за гроші "відмазували" певних чоловіків, які не хотіли воювати.

"Зараз проходить друга хвиля (мобілізації – УНІАН). Це вже приїхали ФСБшники, в них є інформація, що багато хто "повідмазувався" за гроші. Тож ці гроші зараз не беруть. У них чітка команда: всіх відправляти на фронт", - сказав він.

Також Гайдай додав, що іноді "місцева влада" використовує хитрі методи. Наприклад, окупанти викладають оголошення про роботу з великою зарплатнею на комунальне підприємство для чоловіків. Тим, хто оформляється на роботу, на наступний день приносять повістки.

Як повідомляв УНІАН, за словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, окупанти розпочали в Маріуполі чергову хвилю прихованої мобілізації: вербують людей, пропонуючи працювати пожежними інспекторами. Набирають людей віком виключно від 25 до 30 років, без досвіду роботи.

11 липня Андрющенко повідомив, що "адміністрація" колаборантів у Маріуполі отримала розпорядження про план мобілізації до "армії ДНР". Зокрема, початок відкритої мобілізації заплановано на середину вересня після проведення "референдуму" про приєднання до Росії.

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