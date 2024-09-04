Генерал США: 'Курськ' продемонстрував, що Україна може перемагати без порад Заходу

Топ-військовий у відставці наголосив, що Україні необхідно дозволити використовувати західну зброю на власний розсуд.

Колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі, генерал Філіп М. Брідлав заявив, що успішне вторгнення України в Курську область Росії показує, що вона може реалізовувати складні військові операції, не покладаючись на поради Заходу.

Як повідомляє Business Insider, українські війська перетнули кордон з Росією 6 серпня, зробивши дуже ризикований крок, який відрізнявся від попередньої стратегії боротьби з вторгненням Росії. Генерал Брідлав сказав, що вважає операцію України успішною.

Він сказав, що цей крок матиме резонанс за межами самої території, створюючи великі проблеми для російського правителя Володимира Путіна щодо того, якими прості росіяни бачать своїх лідерів і військових. За його словами, це показало, як Україна може досягти таких великих перемог без особливої ​​участі Заходу.

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Генерал сказав, що "вторгнення було здійснено без особливих вказівок із Заходу, і подивіться, як добре це спрацювало". Напад на Курську область був здійснений, здавалося б, без попереднього інформування західних партнерів.

Брідлав, який також є генералом ВПС США у відставці, порівняв успіх України під Курськом з її великим контрнаступом минулого року, коли Україна не змогла повернути величезні території.

Він сказав, що під час того контрнаступу Захід та інші партнери наклали багато обмежень на Україну. Генерал вважає, що Україна була б більш успішною, якби вона була такою ж сміливою, як це було в Курській області.

"Я вважаю, що якби Україна змогла використати таку ініціативу минулого року, ми мали б інший результат", - сказав він.

Західні червоні лінії

Хоча західні країни передали Україні зброю на мільярди доларів, вони також встановлюють обмеження на її використання, що виявилося розчаруванням для українців. Спочатку Україні не дозволялося використовувати будь-яку західну зброю проти будь-яких цілей всередині Росії, дозволяючи Росії вільно розміщувати свою зброю біля кордону. У травні це обмеження було послаблено.

Але багато союзників, у тому числі США, все ще забороняють Україні використовувати зброю великої дальності в Росії, що обмежує можливості України вражати найцінніші цілі там.

Брідлав сказав, що, на його думку, західні політики обмежили Україну, оскільки Путін переконав їх, що якщо Україна переможе, "це матиме величезні наслідки".

"Найуспішніша зброя, яку має Путін у цій війні, — це залякування, або, кажучи військовою мовою, його здатність обмежити дії Заходу своїми погрозами... Я вірю, що ця війна закінчиться саме так, як цього хочуть західні політики. Прямо зараз західні політики не в змозі морально чи інтелектуально зрозуміти, що означатиме перемога України. Путін переможений, російська армія розбита", - сказав Брідлав.

Він додав, що обмеження Заходу щодо України мають змінитися: "Якщо Україна зможе завдати удару по постачанню російського обладнання та персоналу до того, як вони дістануться до України, я думаю, що Україна зможе виграти цю війну".

Брідлав сказав, що вважає, що ще занадто рано говорити напевно, чи є "Курськ" великим стратегічним успіхом, хоча він вірить, що це так.

Генерал додав, що під час цього вторгнення Україна "диктувала умови цієї боротьби", що є різким контрастом до більшої частини війни.

Наступ у Курській області

Воїни ЗСУ продовжують операцію в Курській області. Володимир Зеленський раніше заявляв, що наші військовослужбовці утримуватимуть цю територію стільки, скільки буде потрібно.

Експерти ж заявляють, що найкращим сценарієм для цієї операції буде те, що Захід змінить політику щодо використання далекобійних ракет щодо Росії, а найгіршим - якщо нашим військовим не вдасться втримати цю територію та паралельно окупанти захоплять значні ділянки землі на Донеччині.

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