"Кропоткинская" та "Андреаполь" забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ.

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про результати удару Сили оборони України по стратегічних об’єктах загарбників 17 лютого, спрямованого на знищення енергетичної інфраструктури РФ.

Так, згідно з повідомленням, крім ураження Ільського нафтопереробного завод у Краснодарському краї, під удар потрапили нафтоперекачувальні станції "Кропоткинская" та "Андреаполь", що забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ.

"Унаслідок ураження вони (обидві перекачувальні станції - УНІАН) виведені з ладу, що суттєво ускладнить логістику постачання пального для агресора", - зазначають у Генштабі.

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У результаті успішної операції на Ільському нафтопереробному заводі зафіксовано масштабну пожежу.

Зазначається, що операції зі знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну Росії, триватимуть. Сили оборони України залишають за собою право завдавати ударів по стратегічних об’єктах, які сприяють збройній агресії РФ. Україна продовжуватиме знищувати ресурси агресора та послаблювати його військовий потенціал.

Удари по російським НПЗ

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 17 лютого в районі Ільського НПЗ пролунало не менше 20 вибухів, другою успішною ціллю українських БпЛА стала НПС "Кропоткінская". Про таке вчора повідомили УНІАН джерела в українській спецслужбі.

Згодом інформацію про уражені два об’єкти підтвердили в Силах спеціальних операцій ЗСУ, які спільно з СБУ провели операцію.

Зазначалось, що на заводі є шість технологічних установок для переробки нафти потужністю 6,6 млн тонн на рік. Цього місяця українські дрони вже вражали цей завод, який забезпечує паливом російську армію для ведення війни проти України.

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