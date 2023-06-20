Ватажок окупаційної адміністрації півострова стверджує, що безпілотник "посадили", і ніхто не постраждав.

Ватажок окупаційної адміністрації захопленого РФ Криму Сергій Аксьонов стверджує, що у ніч на вівторок, 20 червня, в районі півночі півострова нібито "захопили безпілотник супротивника".

Дрон "придушили" і "посадили" засобами радіоелектронної боротьби, похвалився гауляйтер в Telegram "подвигом" посібників окупантів. За його словами, ніхто не постраждав, і руйнувань немає.

"Вночі засобами РЕБ в районі північного Криму був придушений і посаджений ворожий БПЛА...", - йдеться у повідомленні.

Проросійський Telegram-канал "Крым 24" вже опублікував фото нібито посадженого "ворожого безпілотника". В очі відразу ж кидається малюнок на хвості дрона.

УНІАН вирішив його збільшити. Після збільшення на фото можна краще розглянути малюнок - там зображено український національний символ - тризуб.

Можливо, вороги самі ж і домалювали "український слід".

Новини Криму - зараз це варто знати

Росіяни в 2014 році окупували Крим і перетворили курортний півострів на військову базу. Після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, в Криму не раз лунали вибухи.

Вороги скаржилися на атаки дронами і ракетами. Нагадаємо, наприкінці березня посіпаки росіян стверджували, що їхній флот атакований безпілотниками. У червні Сергію Аксьонову "наснилася" ліквідація на півострові балістичних ракет, які нібито запустили з українського оперативно-тактичного комплексу "Грім-2".

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