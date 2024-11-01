У разі перемоги Трампа на виборах Україна може виграти багато, а може все втратити.

Українські чиновники розглядають можливу перемогу Дональда Трампа на виборах у США як гру в казино з ризикованими ставками, де Україна може або виграти багато, або все втратити.

Як пише The Guardian, українських чиновників непокоїть позиція Дональда Трампа, який неодноразово намагався заблокувати пакети допомоги Україні в Конгресі й обіцяв змусити Москву і Київ укласти угоду до інавгурації президента США в січні.

Як пише видання, один із високопоставлених українських чиновників прямо заявив, що Україну "турбує Трамп".

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"Усі розуміють, що Трампу наплювати на Україну, і що президентство Трампа стане для України походом у казино: ми можемо виграти по-крупному, а можемо все втратити", - сказало The Guardian джерело в силових структурах України.

Однак, за його словами, втома від війни накопичується, і дехто готовий на такі ризиковані ставки.

"Трамп корисний Путіну, тому що він може створювати хаос, але він також може бути марним, оскільки Путін не любить, коли ініціатива в інших", - сказав співрозмовник видання.

Вибори у США та Україна

За президентське крісло змагаються демократка, віцепрезидентка США Камала Гарріс і колишній американський лідер, республіканець Дональд Трамп.

Гарріс обіцяла допомагати Києву протистояти російській агресії в разі перемоги у виборчих перегонах. Трамп же скептично висловлювався щодо допомоги Україні, а також говорив, що українська влада могла уникнути війни. При цьому він обіцяв, що в разі перемоги зможе швидко завершити війну.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, чи планує експрезидент США Дональд Трамп припинити надавати допомогу нашій країні в разі перемоги на виборах. За його словами, він сподівається на те, що республіканець продовжить підтримувати Україну.

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