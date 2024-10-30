Заява екс-президента США пролунала під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії.

Колишній президент США і нинішній кандидат на посаду глави Білого дому від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що Європейському Союзу доведеться "заплатити високу ціну" за недостатню закупівлю американського експорту, якщо він переможе на виборах 5 листопада. Про це повідомляє Reuters.

Заява політика пролунала під час його виступу на мітингу у Пенсильванії - одному зі "штатів, що вагаються".

"Скажу вам ось що: Європейський Союз звучить так мило, так приємно, чи не так? Усі милі маленькі європейські країни, які об’єднуються... Вони не купують наші машини. Вони не купують нашу продукцію сільського господарства. Вони продають мільйони й мільйони автомобілів у США. Ні, ні, ні, їм доведеться заплатити високу ціну", - сказав Трамп.

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Як відомо, раніше екс-президент США пообіцяв у разі обрання главою Білошл дому запровадити 10-відсоткові мита на імпорт з усіх країн і 60-відсоткові мита на імпорт з Китаю.

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Віцепрезидентка США, кандидатка на посаду глави Білого дому від Демократичної партії Камала Гарріс під час мітингу у Вашингтоні заявила, що Трамп становить загрозу безпеці США. За її словами, екс-президент США є нестабільною людиною, яка одержима помстою.

Також УНІАН повіадомляв, що повернення Трампа в Білий дім лякає голів світових економік. Зокрема, у торговельній війні між США та ЄС будуть тільки переможені.

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