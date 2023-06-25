Іван Федоров акцентував, що органи місцевого самоврядування та українські спецслужби, отримали найбільшу кількість дзвінків від колаборантів та зрадників за останній рік.

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, як на вчорашній бунт в Росії відреагували колаборанти і зрадники на тимчасово окупованій території Запорізької області.

"Звичайно вони спостерігають з напруженням. Такої кількості дзвінків від колаборантів і зраздників, які знаходяться на тимчасово окупованій території, ні наші спецслужби, ні наші органи місцевого самоврядування не бачили за останній майже рік. Вони масово телефонували, намагалися знайти можливіть співробітництва і ми одразу побачили, хто готовий до цього, а хто не готовий", - акцентував Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що також за останні два дні, серед колаборантів та зрадників на тимчасово окупованій території спостерігається тенденція на пошук можливих шляхів для порятунку. Особливо складним це стало внаслідок подій на Чонгарі, "коли один з мостів "втомився".

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"Саме в цей день було перекрито трафік легкового транспорту за пунктом перепуску Чонгар і суттєво обмежено за пунктом перепуску Армянськ, який там був. Тож, з одного боку це суттєво ускладнить перекидання військового озброєння з тимчасово окупованого Криму на тимчасово окуповану територію Кримської та Херсонської областей. А з іншого боку, це точно розчарує колаборантів і зрадників, які знаходяться на нашій тимчасово окупованій землі. Вони сподівались, як тільки ЗСУ заходять до Молочанську, Токмака, Василівки, в них ще буде час втекти, а тепер, здається, в них такого часу немає", - підкреслив Федоров.

Мер Мелітополя додав, що колаборанти та зрадники потрібні російським загарбникам на тимчасово окупованій території в якості живого ресурсу, як "гарматне м’ясо та живий щит", на тлі просування українських Сил оборони.

"Їх не випускають. Ми знаємо приклад, на минулому тижні один з колаборантів-поліцейських намагався виїхати з тимчасово окупованої території Запорізької області, але його не випустили. Це явний признак того, що їх будуть тримати і використовувати, як гарматне м’ясо. І відправляти або на лінію фронту, або просто здавати їх нашим військовим. Тому, для всіх колаборантів, як і для рашистів, є унікальна пропозиція від нашого управління розвідки - здаватися у полон. Це гарантія збереження їхнього життя", - зазначив Федоров.

Мер Мелітополя підсумував, що спроба заколоту в Росії та ускладнення логістики через пошкоджений Чонгарський міст, ще більше нагнітають панічні настрої на колаборантів та зрадників на тимчасово окупованій території Запорізької області.

"Багато хто з них сподівається на те, що вони зможуть домовитись з українською владою. Але, вони ніяк не можуть зрозуміти, що наша держава за останні півтора роки суттєво змінилася. І точно підхід до зрадників та колаборантів він є однозначним", - констатував Федоров.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Президент України Володимир Зеленський 10 червня 2023 офіційно підтвердив, що ЗСУ розпочали контрнаступ. В Міноборони України зазначали, що станом на 12 червня, за тиждень було звільнено сім населених пунктів у Донецькому і Таврійському напрямках.

22 червня через ранкову "бавовну" у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в окупантів була паніка та метушня, за даними мера Мелітополя Івана Федорова пролунало щонайменше 8 гучних вибухів, а "прильоти" сталися по районам концентрації ворожої техніки та живої сили на півночі міста.

Крім того, в цей день, 22 червня російські окупанти повідомили про пошкодження Чонгарського мосту, який об'єднує тимчасово окупований Крим із Херсонською областю. За версією загарбників сполучення було пошкоджено ударом ЗСУ за допомогою ракети Storm Shadow.

23 червня речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов інформував, що українські війська просуваються на півдні. Він зазначав, що наступальна операція триває на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

25 червня у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ зазначалося, що ворог упродовж минулої доби намагався наступати на Лиманському, Бахмутському, Куп’янському напрямках та біля Мар’їнки, але не мав успіхів. За інформацією Генштабу, противник обороняється на Херсонському та Запорізькому напрямках.

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