568 осіб, у тому числі 38 дітей, в даний час ховаються на території заводу.

Сотні мирних жителів, які переховуються на хімічному заводі "Азот" в Сєвєродонецьку, більше не можуть евакуюватися через безперервні артилерійські обстріли з боку Росії.

Про це повідомив CNN в четвер військовий губернатор Луганської області Сергій Гайдай.

"Вибратися звідти зараз неможливо", - повідомив він. "Я маю на увазі, що це фізично можливо, але дуже небезпечно через постійні обстріли і бої". "Якщо хтось вийде - помре з імовірністю 99%", - додав він.

Гайдай повідомив CNN, що 568 осіб, у тому числі 38 дітей, в даний час ховаються на території заводу.

У мирних жителів, які переховуються на "Азоті", є запаси продовольства, але вони не поповнювалися протягом двох тижнів, повідомив у середу CNN глава Сєвєродонецького районного військового управління Роман Власенко в текстовому повідомленні. За його словами, більшість з тих, хто переховується там, - це працівники хімзаводу, члени їх сімей і деякі місцеві жителі.

"Вони ховалися там з самого початку", - сказав він CNN. "Там є справжні бомбосховища".

Нагадаємо, також Гайдай назвав кількість зрадників у Лисичанську, які "зливали" росіянам інформацію про ЗСУ.

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