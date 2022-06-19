На території заводу перебуває майже 40 дітей.

Мирні жителі, які перебувають у сховищах заводу "Азот" у Сєвєродонецьку, відмовилися від евакуації.

Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив в ефірі телемарафону.

"З ними постійно є зв’язок. Їм пропонували багато разів евакуюватись, вони не хочуть", - сказав Гайдай.

Глава ОВА зауважив, що попросив нацгвардійців записати відео спілкування з цивільними. На кадрах люди підтвердили, що не бажають евакуйовуватися.

За даними ОВА, в укриттях "Азоту" перебуває 568 людей, з них 38 дітей.

"Люди знаходяться в укриттях, їх декілька. Це не можна порівнювати з "Азовсталлю". Це не місто підземне, це декілька сховищ, які відокремлені між собою, ніяк не пов’язані. І різна кількість людей перебуває в різних укриттях", - додав очільник.

За словами Гайдая, шляхи евакуації з Луганської області на сьогодні існують, попри підрив мостів.

Раніше Гайдай заявляв, що ситуація в Луганській області залишається стабільно важкою, тому що зараз окупанти кинули всі резерви на два напрямки та намагаються перерізати і контролювати трасу Лисичанськ – Бахмут.

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