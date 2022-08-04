Внаслідок нічного ракетного удару окупантів по Харкову пошкоджено підприємство.

Російські загарбники обстріляли Харків ракетами С-300 з території Бєлгородської області.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у соціальній мережі Facebook.

У ніч на 4 серпня російські військовослужбовці завдавали удар по Немишлянському району м. Харкова, пошкоджено будівлі підприємства. Крім того, утворилось дві воронки діаметром 7 та 8 метрів. "За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська зосередилися на захопленні Донбасу. Ворог в результаті штурмів має частковий успіх на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

У свою чергу голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов 3 серпня повідомив, що найближчими днями ворог посилить ракетні удари по Харкову та районам області.

На його думку, не маючи успіхів на фронті, окупанти не тільки поширюють фейки, а й від безсилля продовжують терор проти мирних людей.

Хврьков перебуває під постійним вогнем відтоді, як українські захисники відігнали загарбників від міста до околиці області.

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