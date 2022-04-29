Противних збільшує присутність БпЛА в українському небі.

За добу 28 квітня уражено 15 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України у Telegram.

"28 квітня противник нарощує сили та засоби як на землі, так і у небі, почастішали авіаційні удари, пуски крилатих ракет авіаційного та морського базування. П’ять таких ракет – типу "Калібр" та типу "Х" - збито протягом доби. Також противних збільшує присутність БпЛА в українському небі, які успішно знищує наша ППО. Уражено 9 безпілотників: 7 – типу "Орлан-10" і два – невстановленого типу. На Харківщині зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил збиває черговий винищувач-бомбардувальник Су-34", - йдеться у повідомленні.

Загалом, як зазначається, за добу уражено 15 повітряних цілей: 1 літак (Су-34); 5 крилатих ракет; 9 БпЛА.

Як повідомляв УНІАН, близько 20:00 у Києві пролунали вибухи. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про два влучання в Шевченківському районі Києва внаслідок ворожої атаки на місто.

Також очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк заявив, що російські окупанти нанесли ракетний удар по території Фастівської громади Київської області.

Крім того, сьогодні ввечері протиповітряна оборона Одеси збила три ворожі ракети.