Зокрема, захисники української держави уразили дев’ять безпілотників окупантів, зазначили в командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

Протягом доби українськими військовими уражено 17 повітряних цілей ворога.

Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

Так, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил та Сухопутних військ уразили дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня (імовірно - "Орлан-10"), три літаки (попередньо - Су-34, Су-35, Су-25) та п’ять крилатих ракет.

На Одещині зенітники збили дві російські крилаті ракети, які прямували у напрямку порту "Південний", поділилося Міноборони з посиланням на Повітряне командування "Південь".

"23 квітня о 22:00 на Одещині воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних сил Збройних сил України збили дві російські крилаті ракети...", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ракети були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем та прямували у напрямку порту "Південний".

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема в Одеській області.

За даними Генштабу ЗСУ, в нашій державі станом на 23 квітня вже ліквідовані близько 21 600 окупантів, а також 177 ворожих літаків, 154 гвинтокрили та 182 безпілотники.

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