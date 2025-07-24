За словами військового, таким чином армія РФ хоче підготуватися до більш масштабних дій.

На Харківщині ворог постійно здійснює вогневий вплив та робить це не лише на позиції першої лінії, але й в глибину. Про це розповів офіцер відділення планування 13 бригади НГУ Хартія Олексій Розумний в ефірі "Київ24".

"Десь з часів Курської операції противник більше став приділяти увагу ударам по логістиці, намагається діяти на більшу глибину, використовуючи для цього дрони на оптоволокні, ударні дрони, і тому це інколи долітає практично до Харкова", - зауважив військовий.

За словами офіцера, відстань від переднього краю, на якій армія РФ створює загрозу, як для військових, так і цивільних, вона збільшується, тому збільшується інтенсивність таких ударів.

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"Це відбувається практично щодня. Якщо говорити про спроби діяти на землі, то насамперед йдеться про малі піхотні групи, які або проводять ротації, або намагаються здійснювати логістику, або покращити своє тактичне положення і фактично скоротити цю сіру зону, яка існує між переднім краєм наших військ і противника. Вона існує через те, що обидві сторони дуже активно моніторять передній край і завдають ударів за допомогою БпЛА та інших вогневих засобів", - підкреслив Розумний.

Офіцер додав, що наразі ворог намагається на різних ділянках дозованими ударами розтягнути українські сили, спровокувати резерви та підготувати умови для більш масштабних дій.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман спрогнозував, де активізується ворог. За його словами, росіяни вже розпочали літній наступ. Гетьман наголосив, що Україна очікує ударів на кількох ділянках фронту, про що казав і президент.

"Про це казав верховний головнокомандувач, що ми очікуємо північно-південний Слобожанський напрямок, можливо, південний напрямок - Запорізький і Херсонський, і вочевидь це Купʼянсько-Лиманський напрямок. І східний фронт - Покровський, Торецький і Костянтинівський", - наголосив майор запасу.

Водночас офіцер відділення комунікацій 155 окремої механізованої бригади "Анна Київська" Артем Прібильнов відповів, чи йдуть бої за Покровськ. За його словами, наразі тривають бої за південні околиці: поля, околиці населеного пункту Шевченко, де ворог намагається накопичуватись.

"Йде постійна робота. Ворог намагається далі тиснути. Вони підтягнули резерви і намагаються прорватись", - додав Прібильнов.

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