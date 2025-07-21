За словами Федоренка, якщо говорити про Харківську область і частково про Донецьку область, то в Донецькій області активність бойових дій - в рази вища, ніж на Харківщині.

Російські окупанти міняють тактику бойових дій в Харківській області. Про це розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"На сьогоднішній момент новою тактикою противника є використання безпілотників на оптоволокні, а також застосування відносно дешевих тактичних безпілотників, які називаються "Молнія". Противник намагається прицільно визначати розташування особового складу, що виконує завдання з пілотування безпілотних літальних апаратів, тих, хто пілотує "Мавіки" - з числа Сил оборони, тих, хто пілотує FPV-дрони-камікадзе і завдає по них прицільне вогняне комбіноване ураження - як безпілотниками, так і авіацією", - сказав він у етері Українського Радіо.

За його словами, росіяни не шкодують по кілька КАБів на позицію Сил оборони, яка застосовує безпілотні системи. При цьому українські захисники дещо змінили тактику як переміщення, так і безпосередньо підготовки позицій.

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"Ми суттєво підвищили маскування, відповідно, дія противника щодо виявлення наших позицій стала складнішою. Також Сили оборони активно працюють над маршрутами висування в інженерному плані, готуються так звані протидронові коридори для того, щоб противник не міг залетіти під нього. Також відбувається нарощення вогневих спроможностей Сил оборони, і наших безпілотників, які ведуть розвідувальну та ударну функцію. Тому на сьогоднішній день ми маємо таку ситуацію на лінії бойового зіткнення", - розповів захисник.

Він стверджує, що окупанти воюють однаково на всіх відтинках, залежно від кількості засобів, які у нього є:

"Живої сили у противника вистачає. Якщо говорити про застосування безпілотників, на всіх відтинках працюють "Мавіки", дрони на оптоволокні, звичайні дрони, ударні крила, які пілотуються за рахунок управління системи FPV. Це відносно дешеві борти, які можуть нести боєприпаси до 7 кг. На тих відтинках, де противник має цих засобів у великій кількості, він буде їх застосовувати активніше. Де має в меншій кількості - застосовуватиме менш активно. Більше техніки ворог має на тих відтинках, які є для нього пріоритетнішими щодо вчинення наступальних дій".

За словами Федоренка, якщо говорити про Харківську область і частково про Донецьку область, то в Донецькій області активність бойових дій - в рази вища, ніж на Харківщині.

"Але якщо порівнювати Харківську область, наприклад, із частиною Луганської, є відтинки, де йдуть дуже активні штурмові дій. Від ворога на поточний момент чогось кардинально нового, чого б не знали Сили оборони України, не надходило. Основний акцент противник продовжує робити, насамперед, на дешевий ресурс живої сили. І також вони не відстають у технічній модернізації і виготовленні нових типів безпілотників. Артилерії у ворога стає все менше за рахунок активної роботи Сил оборони", - додав він.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Фахівець у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що російські окупанти збивають дедалі більше українських розвідувальних дронів. Цю практику започаткував ворожий підрозділ "Рубікон", а зараз їй навчаються інші військові.

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