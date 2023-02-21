Наразі кількість постраждалих унаслідок обстрілу уточнюється.

У вівторок, 21 лютого, російські окупанти знову обстрілюють Херсон, який у листопаді минулого року вдалося визволити від загарбників.

Про серію вибухів у місті на півдні України повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Телеграм-каналі.

"Херсон під обстрілом. Імовірно, "Град". Близько 20 вибухів".

Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях або в інших безпечних місцях. Пабліки Херсона пишуть про те, що по місту справді багато "прильотів", при цьому місця не уточнюються.

Стверджується, що є постраждалі, інформація про загиблих уточнюється. Також опубліковано відео, на якому чути жахливі звуки "прильотів":

"Був "приліт" після зупинки, є багато поранених", - пише місцевий паблік.

ЗСУ звільнили Херсон 11.11.2022

9 листопада в Міноборони РФ повідомили, що російські війська залишають Херсон та правобережжя області. Пізніше окупанти підірвали мости на Херсонщині та Миколаївщині.

11 листопада ЗСУ зайшли до Херсона. Увечері того ж дня Зеленський у своєму відеозверненні підтвердив цю інформацію. Також було деокуповано все правобережжя Херсонської області.

14 листопада глава української держави відвідав Херсон, над містом офіційно підняли український прапор.

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