Супротивники, зокрема, відкривали вогонь з "Градів".

Російські загарбники за минулу добу використали майже 270 снарядів під час обстрілу вільної частини Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram. "За минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 269 снарядів з важкої артилерії та "Градів", - повідомив голова ОВА.

Херсон ворог обстріляв 5 разів - 17 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. "На жаль, дві людини дістали поранення", - додав голова ОВА.

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Також він повідомив, що з деокупованої території області за добу було евакуйовано 62 особи.

Ситуація в Херсонській області - зараз це варто знати

Ворог багато разів обстрілював деокуповану частину регіону, є руйнування, жертви та постраждалі. Зокрема, 13 березня повідомлялося, що упродовж минулої доби загарбники понад 90 разів обстріляли Херсонську область.

Унаслідок нового удару з боку ворогів загинула одна особа, а шість - були поранені.

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