Шеф-редактор УНІАН разом з експертами розбирався, як можна розблокувати морські порти і що ще, крім української їжі, чекають на світових ринках.

Російсько-українська війна породила низку глобальних міжнародних викликів, одним з яких є забезпечення світової продовольчої безпеки.

З початку повномасштабного вторгнення російські терористи намагаються поховати українську економіку, закривши доступ нашим товарам на зовнішні ринки. Якийсь час найчутливіша торгова позиція - їжа - йшла нужденним в ній країнам в межах Чорноморського "зернового коридору", але рф в односторонньому порядку вийшла з угод, що гарантували безпечний транзит продовольства з України, і почала дорогими ракетами знищувати наші порти.

У спеціальному проекті УНІАН шеф-редактор Михайло Ганницький разом з президентом Асоціації "Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати" Володимиром Щелкуновим і керівником "Центру політичного аналізу" Володимиром Головком розбиралися, що нам робити, як можна розв'язати проблему і розблокувати морські порти.

Крім цього, експерти пояснили, що ще, крім їжі, з лейблом Made in Ukraine, чекають на світових ринках і скільки мільярдів доларів це принесло б українському бюджету.

Також з програми ви дізнаєтеся, чого домагалися на переговорах в Саудівській Аравії члени нашої делегації.