В Україні не достатньо засобів ППО, але багато міст, об’єктів критичної інфраструктури мають захист.

Захист столиці України, де багато державних інституцій, підприємств, від ворожих обстрілів є одним з пріоритетних питань.

Про це сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання з приводу того чи потрібно ворогу знати про багаторівневу систему захисту Києва, про яку, зокрема, говорив Голова Київської міської військової адміністрації (КДВА) Сергій Попко.

Ігнат зазначив, що, на жаль, ворожа розвідка знає, де і що розташоване. "Але я також схиляюсь до того, що, мабуть, не треба так деталізувати як це роблять інколи в нас публічно. Те, що Київ захищений, то зрозуміло. Він мусить бути захищений. Це місто, яке ворог понад усе хотів би захопити. В столиці багато державних інституцій, підприємств, тому захист Києва це питання топ №1", - сказав він. При цьому додав, що не тільки столиця сьогодні є захищена, але й багато інших міст, зокрема, обласні центри, міста - мільйонники, об’єкти критичної інфраструктури. При цьому додав, що на сьогодні не достатньо для України систем ППО, зокрема, комплексів середнього радіусу дії. За його словами, є запевнення від партнерів, що їх будуть поставляти.

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Ігнат зазначив, що після нещодавньої масованої атаки по Ізраїлю, світ мобілізувався перед викликами, для виготовлення нових систем ППО різних типів, які будуть призначені для відбиття засобів повітряного нападу, "Зокрема, НІмеччина, Франція , США розробляють, в тому числі універсальні установки, які можуть суттєво допомогти відбивати саме масовані атаки різних засобів нападу", - розповів Ігнат.

Повітряна оборона столиці

Як повідомляв УНІАН, голова Київської міської військової адміністрації (КДВА) Сергій Попко пояснив особливість нашого "Залізного купола" - багаторівневої комбінації з систем ППО, якою Україна оточила столицю перед зимою.

В інтерв'ю ТСН Попко підтвердив, що столиця України - Київ - пережила найбільшу кількість масованих нальотів і повітряних атак за всю історію сучасних воєн.

За його словами, найбільше окупанти хотіли позбавити киян води, світла, тепла. Іншими словами, підштовхнути столицю до гуманітарної катастрофи.

Попко розповів, що на даний момент навколо Києва вибудувана багаторівнева система захисту неба: благополуччя українців охороняють мобільні вогневі групи та ЗРК різних модифікацій. У розпорядженні столиці: ЗРК -"Оса", "Avenger"; ПЗРК -"Piorun", "Ігла", "Стріла", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ЗСУ "Шилка", ЗУ-23 . Із зенітно-ракетних комплексів: С-300, "Бук", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot".

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