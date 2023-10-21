Ще жодне місто в історії воєн не стикалося з таким вогневим повітряним терором, з яким довелося боротися Києву.

Голова Київської міської військової адміністрації (КДВА) Сергій Попко пояснив особливість нашого "Залізного купола" - багаторівневої комбінації з систем ППО, якою Україна оточила столицю перед зимою.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, наша країна виграє "зимову битву" - впорається зі шквалом повітряних ударів по українській критичній та житловій інфраструктурі, до яких РФ, швидше за все, знову вдасться, адже в цьому полягає її "тактика". В інтерв'ю ТСН Сергій Попко підтвердив, що столиця України - Київ - пережила найбільшу кількість масованих нальотів і повітряних атак за всю історію сучасних воєн.

"Такої кількості масованих нальотів із застосуванням такого сучасного і потужного озброєння не зазнавало жодне місто в історії воєн", - заявив він.

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Вдалося стримати безпрецедентну кількість ударів дронами і ракетами різних модифікацій. Була і балістика, і крилаті боєголовки, і ракети, що рухаються по аеробалістичних траєкторіях. Армія РФ використала багато тактик: запускала свою зброю з різних напрямків, комбінувала атаки, запускаючи одночасно БПЛА разом з ракетами, намагалася бити по Україні хвилями, щоб убити якомога більше українців, перерахував Попко.

За його словами, найбільше окупанти хотіли позбавити киян води, світла, тепла. Іншими словами, підштовхнути столицю до гуманітарної катастрофи.

Перед початком зими Київ, як і інші міста України, намагається максимально посилити свій "Залізний купол", щоб дати відсіч окупантам. З цією метою лідер України Володимир Зеленський їздив з візитом до США, домовившись про спільне виробництво систем ППО на українських територіях, згадав глава КДВА. "За прогнозами, перші результати очікуються вже до кінця 2023 року", - уточнив він.

На даний момент навколо Києва вибудувана багаторівнева система захисту неба: благополуччя українців охороняють мобільні вогневі групи та ЗРК різних модифікацій. У розпорядженні столиці: ЗРК -"Оса", "Avenger"; ПЗРК -"Piorun", "Ігла", "Стріла", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ЗСУ "Шилка", ЗУ-23 і так далі.

"Із зенітно-ракетних комплексів: С-300, "Бук", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot". Ми систематично та сплановано підвищуємо ефективність ППО Києва", - заявив Попко.

Разом з тим він попередив українців, навіть сама потужна система протиповітряного захисту, накшталт усім відомого "Залізного купола", яким захищає своє небо Ізраїль, не може на 100% гарантувати безпеку для населення. Ніхто не повинен ігнорувати повітряні тривоги, розраховуючи на захист ППО. Слід негайно йти в укриття.

"Тривоги лунають, коли загрожує реальна небезпека. Тому всі повинні бути відповідальні за своє життя і життя і здоров'я своїх рідних і близьких", - заявив голова Київської міської військової адміністрації.

Україна попросила у партнерів "тимчасові" системи ППО на зиму

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що не всі держави можуть зняти зі свого озброєння системи ППО, щоб допомогти Україні. Він заявив, що країна розуміє цінність цих систем, тому просить у деяких партнерів дати ППО "в оренду" - тільки для експлуатації в зимовий період, щоб відбити атаки РФ на свої міста. Пізніше інформацію про "тимчасові" ППО підтвердив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

З довгострокової допомоги - 11 жовтня стало відомо, що Британія передасть Україні своє ППО Terrahawk Paladin. У Міноборони України уточнили, на що здатні ці британські системи.

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