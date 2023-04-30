Українська сторона буде посилено готуватись до наступних провокацій.

Російські війська вже не прив'язуються до визначних дат для здійснення ракетних обстрілів.

Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. "Всі задаються питаннями: "Коли наступний (ракетний удар – УНІАН)?", "Коли його очікувати?", "Чи прив'язуватись до дат?". Ми вже говорили, що противник відійшов від такої традиції щодо сакральних дат. Тому і на 24 лютого не було (ракетних обстрілів – УНІАН). І зараз, не чекаючи травневих "побєдобєсій", вже завдав удар", – зазначив він.

Ігнат підкреслив, що українська сторона буде посилено готуватись до наступних провокацій, але для цього потрібна, зокрема, і допомога від іноземних партнерів.

Відео дня

Ракетний удар 28 квітня

28 квітня російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Сили оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

В результаті обстрілу було пошкоджено будівлі в Дніпрі, Умані (Черкаська область) та в місті Українка, що на Київщині.

Зокрема, в Українці було поранено 13-річну дівчинку.

У Дніпрі російські окупанти поцілили в будинок шкільної вчительки в приватному секторі, загинули її донька і дворічна онука.

В Умані одна із ракет влучила у житловий дев'ятиповерховий будинок, внаслідок удару загинули 23 людини.

Вас також можуть зацікавити новини: