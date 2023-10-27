Невідомо чи в Україну вже залітали модернізовані "безшумні" БПЛА.

Можливо, що модернізовані "безшумні" ворожі БПЛА уже залітали в Україну, але шум тут не є визначальним, бо більше береться до уваги радіолокаційна помітність дрону. Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Можливо й залітали. Тут немає нічого дивного, що будь-які БПЛА ударного чи іншого типу будуть модернізуватися. Модернізація проводиться безпосередньо під час війни і тут також немає нічого дивного, бо випробовують безпілотники в бойових умовах. Бачать у реальному протиповітряному бою слабкі та сильні його місця та відповідно до цієї інформаці будуть удосконалюватися", - сказав Ігнат.

При цьому він наголосив, що визначальним є не шум, яким супроводжується політ БПЛА, а більше береться до уваги його помітність радіолокаційна.

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"Тобто, чи зможуть його зафіксувати наші радіолокаційні станції та передати цю інформацію вчасно для знищення. Тому використовуються також і композитні матеріали для виготовлення фюзеляжу. Тобто він стає менш помітним і це ускладнює роботу ППО", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що Україна отримує певну техніку від заходу, яка дозволяє більш чітко виявляти повітряні цілі. "Це непогано робить радар IRIS-T, який бачить найменшу ціль. Побільше б нам таких радарів", - сказав Ігнат і додав, що саме такі системи Україна очікує, зокрема, від Німеччини, в черговому пакеті допомоги.

Іранські дрони у війні проти України

Як відомо, в ЗМІ була інформація, що Іран нібито модернізував "Шахеди" і вони обладнуватимуться турбореактивними двигунами, тому в них не буде такого гучного звуку, який часто порівнюють газонокосаркою чи мопедом.

Як повідомляв УНІАН, Росія почала застосовувати у війні проти України нові дрони Italmas, які українці через характерний звук прозвали "газонокосарками". У мережі інформація про дрон-камікадзе Italmas з'явилася у вересні, хоча в РФ хвалилися новою розробкою набагато раніше.

Аналітики американського Інституту вивчення війни пишуть, що дрони Italmas є "дешевим і більш легким" варіантом в порівнянні з Shahed 131/136, відомими в народі також як "мопеди". Вони не виключають, що росіяни будуть застосовувати безпілотники Italmas в тандемі з Shahed.

За деякими даними, дрон Italmas може долати 200 км і нести більше вибухівки, ніж іранський "Шахед". При цьому не виключається, що це твердження може бути російською пропагандою.

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