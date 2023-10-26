Аналітики ISW пишуть, що безпілотники Italmas є "дешевим і легшим" варіантом порівняно з Shahed 131/136.

Росія почала застосовувати у війні проти України нові дрони Italmas, які українці через характерний звук прозвали "газонокосарками". У мережі інформація про дрон-камікадзе Italmas з'явилася у вересні, хоча в РФ хвалилися новою розробкою набагато раніше.

Про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна". Зазначається, що після того, як в Україні збили один з таких дронів кілька днів тому, росіяни почали активно говорити про перше застосування безпілотників Italmas або "Герань-3" з кодовою назвою на виробництві – "Изделие 54".

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнював, що по уламках можна сказати, що двигуни дронів фактично куплені з AliExpress.

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"Це вже не перший раз, коли з, як то кажуть, "з палиць" ліплять цей літак і запускають його в бік нашої держави", – зазначив він, підкресливши, що ці дрони все ж становлять загрозу.

Тим часом аналітики ISW пишуть, що дрони Italmas є "дешевим і більш легким" варіантом в порівнянні з Shahed 131/136, відомими в народі також як "мопеди".

"Однак, як відзначають в ISW, безпілотники забезпечують більш легке корисне навантаження, що обмежує їх користь окремо. Не виключено, що росіяни будуть застосовувати безпілотники Italmas в тандемі з Shahed. Тому що російська армія, ймовірно, намагається розширити і диверсифікувати свій арсенал безпілотників", – йдеться в матеріалі.

Загроза або нова "жахалка" РФ

Зазначається, що на даному етапі "газонокосарки" становлять значну загрозу для України, порівняно з дронами Shahed 131/136 або "Ланцет". Зараз картина виглядає так, ніби окупанти хочуть випробувати нову розробку і налякати українців своїм виробом.

Експерт порталу Defense Express Валерій Рябих сказав в коментарі "РБК-Україна", що у нього є сумніви в тому, що РФ дійсно може налагодити масове виробництво цих дронів в промислових масштабах. Крім того, інформація про "унікальність" дрона на нібито вітчизняних комплектуючих також далека від дійсності.

"Тому що той самий двигун, який там ідентифікується, можна купити на загальнодоступних майданчиках. Це двигун для авіамоделізму і його вартість становить близько 500 доларів", – підкреслив Рябих.

Характеристика

Згідно з даними з першоджерел, дрон Italmas може долати 200 км і нести більше вибухівки, ніж іранський "Шахед". Однак це твердження може бути російською пропагандою. На думку Рябиха, цей дрон більше порівняємо з "молодшим" дроном Shahed 131, про що говорить і потужність двигуна.

Крім того "газонокосарка" не зможе потягнути більше 20 кг вибухівки, оскільки має менший за параметрами двигун, ніж у Shahed 136. Крім того, він не виключив, що Italmas може нести достатню загрозу і може бути засобом на додаток до "Ланцетів".

"У разі якщо вони (росіяни – ред.) зможуть достатньо виготовити цих дронів, то це буде черговою терористичною загрозою для наших прифронтових ділянок, територій щонайменше на 150 км", – підкреслив Рябих.

Italmas і Shahed: порівняння

Інформація про те, що Italmas "важче виявити і збити, ніж Shahed", на думку експерта, також наратив російської пропаганди. Він зазначив, що вони такі ж галасливі і так само гудуть, проте на іншій частоті.

"А те, що він за розмірами лінійним менше, то може це якось і вплине (на збиття – ред.). Але я не думаю, що там застосовані якісь конструктивні матеріали, які б робили його менш помітним в інших діапазонах спостереження", – додав Рябих.

Особливістю цих дронів є масовість і дешевизна. На думку експерта, основним завданням цих безпілотників є виснаження українкою системи ППО і нанесення максимального збитку цивільній інфраструктурі.

Нові дрони РФ: останні новини

24 жовтня росіяни заявили, що вперше застосували в Україні нові дрони Italmas. Зазначалося, що виробництвом цих БпЛА займається компанія "ZALA Aero GROUP Безпілотні системи". Вона ж виробляє відомі українцям дрони-камікадзе "Ланцет".

Раніше військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков розповідав про нові дрони, які були застосовані в Україні. Він зазначив, що вони зібрані буквально з палиць. Для паливного бака окупанти використовують пластикову пляшку.

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